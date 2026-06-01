Ausblick: ChargePoint stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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ChargePoint gibt am 03.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,896 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,05 Prozent auf 95,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ChargePoint noch 97,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -7,130 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -9,410 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 420,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 411,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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