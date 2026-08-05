Ausblick: Cheffelo Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Cheffelo Registered wird sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Cheffelo Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,39 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,34 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Cheffelo Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 322,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 23,35 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,61 SEK, gegenüber 4,47 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,35 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cheffelo Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cheffelo Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Cheffelo Registered Aktie News
Cheffelo Registered Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cheffelo Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.