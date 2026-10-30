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Ausblick: Chengdu Xgimi Technology A präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chengdu Xgimi Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
85.89 CNY -7.44 CNY -7.97 %
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Chengdu Xgimi Technology A wird am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,340 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Chengdu Xgimi Technology A einen Verlust von -0,130 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 6,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 701,1 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Chengdu Xgimi Technology A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 654,3 Millionen CNY aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,52 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,13 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,66 Milliarden CNY, gegenüber 3,46 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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