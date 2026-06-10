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Ausblick: Childrens Place Retail Stores präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

11.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Children's Place Retail Stores Inc.
3,06 EUR -0,11 EUR -3,53%
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Childrens Place Retail Stores wird am 12.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -2,146 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 36,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,570 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 198,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 18,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 242,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -3,955 USD, gegenüber -4,010 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 1,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Children's Place Retail Stores Inc.

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Analysen zu Children's Place Retail Stores Inc.

DatumRatingAnalyst
22.08.2019Childrens Place Retail Stores BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
22.08.2019Childrens Place Retail Stores OutperformWolfe Research
15.08.2019Childrens Place Retail Stores BuyDeutsche Bank AG
13.05.2019Childrens Place Retail Stores OutperformTelsey Advisory Group
05.03.2019Childrens Place Retail Stores OutperformTelsey Advisory Group
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22.08.2019Childrens Place Retail Stores BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
22.08.2019Childrens Place Retail Stores OutperformWolfe Research
15.08.2019Childrens Place Retail Stores BuyDeutsche Bank AG
13.05.2019Childrens Place Retail Stores OutperformTelsey Advisory Group
05.03.2019Childrens Place Retail Stores OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
06.12.2018Childrens Place Retail Stores Peer PerformWolfe Research
07.12.2015Childrens Place Retail Stores Peer PerformWolfe Research
08.05.2015Childrens Place Retail Stores HoldMaxim Group
13.03.2015Childrens Place Retail Stores NeutralJanney
19.02.2015Childrens Place Retail Stores HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst

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