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Ausblick: China Fiberglass präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
China Fiberglass Co Ltd (A)
33.90 CNY -0.42 CNY -1.22 %
Charts | News | Analysen

China Fiberglass wird am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,525 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 138,64 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,45 Milliarden CNY – ein Plus von 34,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Fiberglass 4,80 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,98 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,820 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 25,97 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 18,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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