Ausblick: China Tourism Group Duty Free verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

29.10.26 07:01 Uhr

China Tourism Group Duty Free wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,533 HKD je Aktie gegenüber 0,240 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China Tourism Group Duty Free in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 14,19 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 12,80 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,62 HKD je Aktie, gegenüber 1,88 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 63,21 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 58,22 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net