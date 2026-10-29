Ausblick: Chongqing Sokon Industry Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

29.10.26 07:01 Uhr

Chongqing Sokon Industry Group stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -2,169 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,45 CNY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 31,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,13 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Chongqing Sokon Industry Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 33,08 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,380 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,68 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 135,96 Milliarden CNY, gegenüber 161,19 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net