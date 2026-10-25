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Ausblick: Cincinnati Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cincinnati Financial Corp.
158.75 EUR 4.75 EUR 3.08 %
Charts | News | Analysen

Cincinnati Financial öffnet am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,11 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,64 Milliarden USD gegenüber 3,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,14 Prozent.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,17 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,57 Milliarden USD, gegenüber 12,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.07.16 Cincinnati Financial Buy MKM Partners
09.06.16 Cincinnati Financial Buy MKM Partners
28.04.16 Cincinnati Financial Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.15 Cincinnati Financial Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.15 Cincinnati Financial Buy MKM Partners

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