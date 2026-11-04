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Ausblick: CION Investment präsentiert Quartalsergebnisse

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CION Investment Corp Registered Shs
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CION Investment öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass CION Investment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,295 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 30,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 69,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 48,1 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie, gegenüber -0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 193,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 201,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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