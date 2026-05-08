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Ausblick: Circle Internet Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

10.05.26 07:01 Uhr
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Circle Internet Group
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Circle Internet Group wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,194 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 33,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Circle Internet Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 714,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,53 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,896 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 3,14 Milliarden USD im Vergleich zu 2,75 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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