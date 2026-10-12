Ausblick: Citigroup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vor Quartalsbilanz

12.10.26 07:01 Uhr

Das prognostizieren Experten für die Citigroup-Bilanz.

Citigroup präsentiert in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,65 USD aus. Im letzten Jahr hatte Citigroup einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 45,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 23,72 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,88 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,19 USD im Vergleich zu 6,99 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 95,97 Milliarden USD, gegenüber 169,16 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net