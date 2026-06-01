Ausblick: Clas Ohlson A B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Clas Ohlson A B öffnet am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 SEK gegenüber 1,26 SEK im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,34 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,61 Milliarden SEK aus.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,45 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,91 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 12,51 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 11,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net