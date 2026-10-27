Ausblick: ClearPoint Neuro gewährt Anlegern Blick in die Bücher

27.10.26 07:01 Uhr

ClearPoint Neuro lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ClearPoint Neuro die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,315 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 38,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 12,3 Millionen USD gegenüber 8,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,305 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,900 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 49,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net