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Ausblick: Clearwater Paper informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clearwater Paper Corp
16.50 EUR 0.30 EUR 1.85 %
Charts | News | Analysen

Clearwater Paper lässt sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Clearwater Paper die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,155 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 388,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 399,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -3,370 USD je Aktie, gegenüber -1,150 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.02.17 Clearwater Paper Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.17 Clearwater Paper Underperform RBC Capital Markets
13.05.16 Clearwater Paper Neutral D.A. Davidson & Co.
05.02.15 Clearwater Paper Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.14 Clearwater Paper Buy D.A. Davidson & Co.

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