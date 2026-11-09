Ausblick: Clemondo Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Clemondo Group Registered stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,100 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 70,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 7,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 65,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,100 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 314,0 Millionen SEK, gegenüber 291,2 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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