Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Cleveland-Cliffs wird am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,214 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Cleveland-Cliffs 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,69 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cleveland-Cliffs 4,73 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,160 USD, gegenüber -2,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 21,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,61 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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