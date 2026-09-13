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Ausblick: Coda Octopus Group legt Quartalsergebnis vor

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Coda Octopus Group Inc Registered Shs
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Coda Octopus Group wird am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,115 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Coda Octopus Group 0,110 USD je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Coda Octopus Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,3 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,475 USD aus. Im Vorjahr waren 0,370 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 28,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 26,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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