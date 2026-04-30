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Ausblick: Coforge stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

04.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coforge Ltd Registered Shs
1.204,00 INR 1,30 INR 0,11%
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Coforge stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 13,12 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,80 INR je Aktie erzielt worden.

27 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 30,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 34,10 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 44,63 Milliarden INR aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 34 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 42,83 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 24,60 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt von insgesamt 164,16 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 120,73 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

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