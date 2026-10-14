Ausblick: Cohen Steers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

14.10.26 07:01 Uhr

Cohen Steers wird am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,895 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,810 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 11,17 Prozent auf 157,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,97 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 616,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 571,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net