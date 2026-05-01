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Ausblick: Coherent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

05.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coherent Corp.
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Coherent öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Coherent -0,110 USD je Aktie verloren.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,82 Prozent auf 1,78 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 6,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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