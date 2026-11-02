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Ausblick: Coloplast A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coloplast A-S (B)
64.96 EUR 0.30 EUR 0.46 %
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Coloplast A-S (B) wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,91 DKK je Aktie gegenüber 3,88 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Coloplast A-S (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,40 Milliarden DKK im Vergleich zu 6,96 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 25,45 DKK je Aktie, gegenüber 16,13 DKK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 28,88 Milliarden DKK. Im Fiskaljahr zuvor waren 27,87 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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Coloplast A-S (B) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coloplast A-S (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
04.12.12 Coloplast equal-weight Morgan Stanley
04.07.12 Coloplast neutral J.P. Morgan Cazenove
15.03.12 Coloplast sell UBS AG
07.12.11 Coloplast buy Société Générale Group S.A. (SG)

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