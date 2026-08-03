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Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Coloplast A-S (spons. ADRs)
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Coloplast A-S (spons ADRs) wird am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

9 Analysten schätzen, dass Coloplast A-S (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,11 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Coloplast A-S (spons ADRs) einen Umsatz von 1,06 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,382 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,240 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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