Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Coloplast A-S (spons ADRs) wird am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
9 Analysten schätzen, dass Coloplast A-S (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,11 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Coloplast A-S (spons ADRs) einen Umsatz von 1,06 Milliarden USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,382 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,240 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,12 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coloplast A-S (spons. ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coloplast A-S (spons. ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Coloplast A-S (spons. ADRs) Aktie News
Coloplast A-S (spons. ADRs) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coloplast A-S (spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.