Ausblick: Columbia Care gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Columbia Care lässt sich am 16.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Columbia Care die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,043 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 253,04 Prozent auf 81,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Columbia Care noch 23,2 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,288 USD je Aktie, gegenüber -0,490 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 179,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 77,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

