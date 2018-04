Ausblick: Commercial Bank of Qatar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Commercial Bank of Qatar lädt am 17.04.2018 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2018 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,760 QAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 QAR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 890,4 Millionen QAR – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commercial Bank of Qatar 885,4 Millionen QAR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,84 QAR, gegenüber 0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,69 Milliarden QAR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,53 Milliarden QAR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net