DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,30 +2,8%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.422 +0,2%Euro 1,1210 +0,1%Öl 106,0 +0,3%Gold 4.149 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Commercial Metals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commercial Metals Co.
57.50 EUR 1.00 EUR 1.77 %
Charts | News | Analysen

Commercial Metals äußert sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Commercial Metals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,35 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 21,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,56 Milliarden USD gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,740 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 9,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,80 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Commercial Metals Aktie News

Werbung

Commercial Metals Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commercial Metals nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.07.19 Commercial Metals Hold Deutsche Bank AG
09.04.19 Commercial Metals Market Perform Cowen and Company, LLC
09.01.19 Commercial Metals Market Perform Cowen and Company, LLC
11.10.18 Commercial Metals Neutral Seaport Global Securities
29.10.15 Commercial Metals Buy D.A. Davidson & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.