Ausblick

Die Commerzbank wird nochmals optimistischer für den Nettogewinn im laufenden Jahr.

"Wir können nun sehr deutlich sagen, dass es nicht auf mindestens 3,4 Milliarden Euro hinauslaufen wird, sondern klar auf 3,5 Milliarden", sagte Commerzbank -CEO Bettina Orlopp bei der Jefferies Financials Conference. Die Bank hatte Anfang November noch mindestens 3,4 Milliarden Euro nach 2,6 Milliarden im Vorjahr in Aussicht gestellt. Orlopp verwies auf eine bessere Entwicklung bei den Kosten als erwartet. Außerdem nannte sie steuerliche Vorteile.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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