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Ausblick: Compass A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
Compass Inc Registered Shs -A-
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Compass A wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,045 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Compass A ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 111,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,85 Milliarden USD umgesetzt.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,139 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 14,34 Milliarden USD, gegenüber 6,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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