Ausblick: Concentrix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Concentrix lädt am 29.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Concentrix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,47 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,42 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,71 USD aus. Im Vorjahr waren -20,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 10,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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