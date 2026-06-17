Ausblick: Concrete Pumping zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

02.09.26 07:01 Uhr

Concrete Pumping gibt am 03.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,080 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Concrete Pumping ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Concrete Pumping in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 110,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 103,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,165 USD im Vergleich zu 0,090 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 421,1 Millionen USD, gegenüber 392,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net