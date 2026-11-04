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Ausblick: Consensus Cloud Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Consensus Cloud Solutions Inc Registered Shs When Issued
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Consensus Cloud Solutions lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,41 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 91,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 87,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,89 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,35 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 361,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 349,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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