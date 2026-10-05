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Ausblick: Constellation Brands A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Constellation Brands Inc (A)
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Charts | News | Analysen

Constellation Brands A wird am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten schätzen, dass Constellation Brands A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,65 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,72 USD im Vergleich zu 9,61 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 9,09 Milliarden USD, gegenüber 9,14 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.04.19 Constellation Brands A Hold Deutsche Bank AG
09.01.19 Constellation Brands A Buy Pivotal Research Group
05.10.18 Constellation Brands A Buy Pivotal Research Group
02.07.18 Constellation Brands A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.04.18 Constellation Brands A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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