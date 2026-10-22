DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,76 -2,7%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.515 -1,8%Euro 1,1248 +0,1%Öl 111,6 +2,5%Gold 4.092 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Consti Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Consti Group Plc
9.74 EUR -0.16 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen

Consti Group präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,267 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 84,8 Millionen EUR gegenüber 90,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,789 EUR, gegenüber 0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 321,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 336,2 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Consti Group Aktie News

Werbung

Consti Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Consti Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.