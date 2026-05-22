Ausblick: Container gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Container wird am 25.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 INR gegenüber 3,93 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Container im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 23,51 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,48 INR aus, während im Fiskalvorjahr 16,96 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 92,51 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 88,87 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.net