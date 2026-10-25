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Ausblick: Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 Shs -A-
4.80 EUR 0.06 EUR 1.27 %
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Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A lässt sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,611 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 987,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 785,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,136 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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