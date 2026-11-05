Ausblick: Contura Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Contura Energy wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,638 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Contura Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 558,8 Millionen USD im Vergleich zu 526,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,383 USD, gegenüber -4,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Contura Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Contura Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen