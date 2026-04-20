Ausblick: Coor Service Management präsentiert Quartalsergebnisse
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Coor Service Management wird am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,947 SEK je Aktie gegenüber 0,500 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,05 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 0,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Coor Service Management einen Umsatz von 3,05 Milliarden SEK eingefahren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,00 SEK je Aktie, gegenüber 2,30 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 12,60 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 12,48 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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