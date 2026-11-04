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Ausblick: Core Natural Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Core Natural Resources Inc Registered shs
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Core Natural Resources lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,724 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Core Natural Resources im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,04 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,76 USD, gegenüber -2,980 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 4,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,16 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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