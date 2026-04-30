Ausblick: Corebridge Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher
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Corebridge Financial wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Corebridge Financial -1,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 61,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,06 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,14 Milliarden USD umgesetzt.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,87 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,05 Milliarden USD, gegenüber 17,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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