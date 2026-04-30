DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 -0,3%Nas25.114 +0,9%Bitcoin66.687 -0,6%Euro1,1720 ±0,0%Öl108,2 -5,2%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Apple 865985 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Intel 855681 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 18 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 18 im Überblick
Rally statt Krisenangst? Darum bleibt HSBC trotz Unsicherheit extrem optimistisch für Aktien Rally statt Krisenangst? Darum bleibt HSBC trotz Unsicherheit extrem optimistisch für Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Corebridge Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

03.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Corebridge Financial
22,80 EUR -0,10 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Corebridge Financial wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Corebridge Financial -1,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 61,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,06 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,14 Milliarden USD umgesetzt.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,87 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,05 Milliarden USD, gegenüber 17,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Corebridge Financial und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Corebridge Financial

DatumMeistgelesen