Ausblick: Corebridge Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

08.02.26 07:01 Uhr
Corebridge Financial
24,90 EUR -1,30 EUR -4,96%
Corebridge Financial wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Corebridge Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,16 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 USD im Vergleich zu 3,72 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 19,57 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 18,72 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

