Ausblick: Corem Property Group Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Corem Property Group Registered A wird am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,220 SEK gegenüber -0,070 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 805,8 Millionen SEK aus – eine Minderung von 10,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Corem Property Group Registered A einen Umsatz von 896,0 Millionen SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,333 SEK, gegenüber -2,770 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,28 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net