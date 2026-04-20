Ausblick: Corem Property Group Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corem Property Group Registered B wird am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,220 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Corem Property Group Registered B noch -0,070 SEK je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 805,8 Millionen SEK aus – eine Minderung von 10,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Corem Property Group Registered B einen Umsatz von 896,0 Millionen SEK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 SEK, während im vorherigen Jahr noch -2,770 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,28 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,47 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.net