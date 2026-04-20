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Ausblick: Coty A präsentiert Quartalsergebnisse

04.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coty Inc (A)
2,00 EUR -0,04 EUR -1,96%
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Coty A äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,001 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Coty A -0,470 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Coty A in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,272 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,77 Milliarden USD, gegenüber 5,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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04.05.2016Coty A BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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29.09.2016Coty A NeutralB. Riley & Co., LLC
05.05.2016Coty A Equal WeightBarclays Capital
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