DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,84 +0,9%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.350 +0,2%Euro 1,1207 -0,0%Öl 115,3 -1,2%Gold 4.010 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Crane stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crane lässt sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Crane die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Crane in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 737,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 589,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,03 USD im Vergleich zu 6,26 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,89 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Crane Aktie News

Werbung

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.