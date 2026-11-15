Ausblick: Creative Media Community Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Creative Media Community Trust wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Creative Media Community Trust im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,330 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2352,000 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 21,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 19,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Creative Media Community Trust einen Umsatz von 26,2 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -15,430 USD, gegenüber -6708,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 103,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 116,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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