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Ausblick: Crescent Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

03.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Crescent Energy
11,30 EUR 0,10 EUR 0,89%
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Crescent Energy stellt am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

15 Analysten schätzen, dass Crescent Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,375 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Crescent Energy 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Crescent Energy 950,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD im Vergleich zu 0,540 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,91 Milliarden USD, gegenüber 3,58 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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