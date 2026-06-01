Ausblick: CrowdStrike präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CrowdStrike wird am 03.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 45 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike noch -0,440 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CrowdStrike in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 42 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 50 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,650 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 48 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,90 Milliarden USD, gegenüber 4,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net