Ausblick: Crown präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Crown lädt am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 2,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,45 Milliarden USD gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,40 USD je Aktie, gegenüber 6,38 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 13,71 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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