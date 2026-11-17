Ausblick: CSAM Health Group AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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CSAM Health Group AS Registered wird am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,07 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CSAM Health Group AS Registered ein EPS von 0,250 NOK je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 122,8 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,3 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 NOK im Vergleich zu 0,330 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 507,3 Millionen NOK, gegenüber 494,2 Millionen NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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