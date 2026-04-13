Ausblick: CSI Solar A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CSI Solar A wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,009 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll CSI Solar A nach der Prognose von 1 Analyst 9,00 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 24,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,99 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,392 CNY, gegenüber 0,610 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 41,36 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 46,13 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net