Ausblick: CSW Industrials mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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CSW Industrials wird am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass CSW Industrials im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,08 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 30,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 230,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 300,5 Millionen USD aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,75 USD, gegenüber 8,38 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 878,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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